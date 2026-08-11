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Ebba Busch (KD): Det handlar inte om att tvinga nattvard på eleverna

Kristdemokraterna vill lagstifta för att förtydliga regelverket kring skolavslutningar i kyrkan – en del av KD:s nya skolmanifest

Kristdemokraterna partiledare Ebba Busch (KD) och partiets utbildningspolitiske talesperson Mathias Bengtsson (KD) håller pressträff där en nyhet gällande den svenska skolan presenteras.
Jacob Zetterman Reporter
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Sverige är ett kristet land, slog KD-ledaren Ebba Busch fast på en pressträff i riksdagen, där partiet också berättade att de går till val på att tydliggöra regelverket kring skolavslutningar i kyrkan. 

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