Oro och osäkerhet råder hos präststudenter med traditionell äktenskapssyn när de ser hur kyrkopolitiker vill krympa utrymmet i Svenska kyrkan för präster som har deras syn. (Bilden är ett montage.) David Johansson

Dagen har pratat med tre präststudenter som inte vill viga samkönade par • Hur ser de på sin framtid i Svenska kyrkan?

Detta har hänt: År 2009 beslutade kyrkomötet att Svenska kyrkan även ska börja viga samkönade par. I beslutet gavs också möjligheten för enskilda präster att avstå samkönade vigslar. Inför årets kyrkomöte har en motion lagts fram som vill ta bort den möjligheten, i princip måste därmed alla präster vara villiga att visa samkönade par.

"Jag har jag börjat att överväga andra alternativ", säger studenten Philip Ljungqvist som helst av allt vill bli präst i Svenska kyrkan. Men eftersom han inte är villig att viga samkönade par är han rädd för att det inte finns någon framtid för honom i Svenska kyrkan, en oro som delas även av andra präststudenter.

Håller dörren på att stängas för präster med traditionell äktenskapssyn? En motion till höstens kyrkomöte har väckt reaktioner, med sitt förslag om att man inte längre ska kunna hänvisa till 2009 års beslut om att man som enskild präst ska kunna neka att viga samkönade par.

Utdrag från 2009 års beslut Svenska kyrkan

Dagen har pratat med tre präststudenter, oberoende av varandra, med en traditionell äktenskapssyn för att höra hur de tänker. Två av dem väljer att uttala sig under anonymitet.

Hur reagerar du på det här förslaget som lagts fram?

– Alltså, jag blir orolig, säger en av studenterna.

– Man har lagt mycket tid och pengar på en utbildning och nu ser det ut som att min möjlighet att bli präst försämras.

– Jag är orolig för egen del, men även för Svenska kyrkan, för jag ser att det här går i fel riktning från vad Bibeln lär oss.

Studenten uttrycker också en oro över att inte kunna vara öppen med sina åsikter, eftersom det riskerar framtid som präst.

– Så ska jag hålla det här för mig själv, för att inte riskera något?

Vågar du inte säga vad du tycker?

– Man kanske inte går runt och flaggar med sina åsikter, men skulle frågan komma på tal skulle jag svara vad jag tänker, samt att det inte handlar om homofobi och så, utan vad Kristus lär oss. Det handlar om äktenskapet, vilket jag menar att Gud ämnat åt man och kvinna.

Prideflaggan och Svenska kyrkans flagga i Vantörs kyrka. Jacob Zetterman

Präststudenten berättar samtidigt om samtal med flera aktiva präster som kommit med lugnande besked, det går att vara präst i Svenska kyrkan och ha kvar sin teologiska uppfattning, även om den går mot strömmen.

– Många präster som är ute i tjänst beskriver det som att de bara ser till sin församling, att Gud har satt mig att vårda den, det är deras uppdrag.

Sedan tänker de inte så mycket på vad som händer i Uppsala på kyrkomötet och de beslut som fattas där.

Hur ser du på din framtid som präst i Svenska kyrkan?

– Jag känner en stor osäkerhet. Förra året röstades en motion igenom med möjlighet att neka anställning om prästen inte viger samkönade par. Och nu kommer den här motionen.

Så vad händer om du inte får bli präst för att du inte vill viga samkönade par?

– Jag vet inte. Jag försöker att inte tänka för långt fram. Jag har vänner som sagt att om de inte blir prästvigda så blir de katoliker i stället. Men jag har försökt att inte tänka på det sättet, även om tanken slagit mig. Men om jag inte blir präst kommer jag nog att söka något annat yrke.

– Men jag vill säga att det är inte bara prästkandidater som påverkas av det här, utan alla i Svenska kyrkan. Var ska de som tycker som jag finna ett andligt hem, om allt ska bli mer progressivt? Många tycker som jag, att kyrkan inte bara ska glida med i allt som samhället säger, utan att kyrkan ska stå fast i en traditionell lära som förmedlats ner från apostlarna. Om man bara hänger med i sin nutid tappar man den rollen.

Finns en rädsla

En annan präststudent som Dagen har varit i kontakt med börjar med att förklara varför den väljer att vara anonym när den uttalar sig i den här frågan.

– Eftersom den är känslig så kan det finnas en rädsla, i vissa stift är det lite känsligare än i andra. Men det handlar också om att man inte vill rikta upprördhet riktad mot sig själv som person, samt att det kan försvåra en framtida tjänst som präst. Även om jag inte känner någon oro.

Vad tänker du om motionen som lagts fram?

– Jag tycker rent principiellt att det är konstigt att kyrkomötet har något att säga till om i kyrkans lärofrågor, det är biskoparnas uppgift att förvalta. Att ganska lättvindigt, och utifrån ett ideologiskt perspektiv, driva fram en ändring i den här frågan på kyrkomötet tycker jag blir märkligt.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och träffas varje höst. Jacob Zetterman

– Det är också ganska onödigt. Det är cirka en eller två procent av alla vigslar i Svenska kyrkan som är samkönade och det finns några få präster som inte vill viga. Jag förstår inte varför man måste tvinga fram en konsensus som det inte finns något fog för.

Hur tänker du dig din framtid inom Svenska kyrkan?

– Jag planerar att vara kvar, jag hoppas och tror att jag kommer få en församlingstjänst när jag är prästvigd och har inga planer överge Svenska kyrkan på eget bevåg.

Så det låter på dig som att du kan kickas ut?

– Vi kanske inte ska låta för dramatiska. Men fortsätter man i den här riktningen så kanske man börjar stoppa prästkandidater.

Men präststudenten tror inte att kyrkan är redo att avkraga präster med ”fel” hållning i äktenskapsfrågan eller stoppa dem som redan har påbörjat en prästutbildning.

– Befintliga kandidater tror jag kommer att få prästvigas och fortsätta vara präster.

– Men jag sätter mitt hopp till läronämndenn, att de bromsar det här.

Läronämnden är Svenska kyrkans instans för att behålla läran intakt, och har mandat att nästintill stoppa beslut som läggs fram av kyrkopolitikerna i kyrkomötet. I läronämnden sitter samtliga biskopar samt ytterligare några teologiska experter.

– Jag har mycket större förtroende för våra biskopar än för kyrkomötet. Ärkebiskopen har också varit tydlig med att man inte vill tvinga fram något, så jag hoppas att biskoparna utnyttjar läronämndens bromsfunktioner.

Det här var väntat

En tredje präststudent som Dagen har pratat med är Philip Ljungqvist, som väljer att vara öppen med sina åsikter. Han berättar att han inte är förvånad över den motion som Socialdemokraterna med flera lagt fram, och han menar att deras ambition var tydlig redan förra året – i den motion som röstades igenom och som gör det gör det möjligt för församlingar att redan i en anställningsintervju fråga om prästens teologisk hållning i äktenskapsfrågan.

– Så det här var väntat, tyvärr, jag såg det komma, säger Philip Ljungqvist.

Vad tänker du om motionen som lagts fram?

– Jag tycker att man med det här förminskar en stor och komplicerad fråga. Till synes tillintetgör gör man den ordning som gäller nu och härbärgerar två äktenskapssyner, där man kan samexistera och respektera varandra.

– Jag tror verkligen att Svenska kyrkan kommer att förlora på det här. Det blir mer av en åsiktsgemenskap där man kommer att ha svårare att förstå och tolerera andra – om nu slår man in på den vägen.

Hur tänker du dig din framtid inom Svenska kyrkan?

– Jag har, sedan förra höstens kyrkomöte och beslutet som togs då, börjat överväga andra alternativ för att kunna sysselsätta mig i framtiden, säger Philip Ljungqvist.

– Om Gud vill det så blir jag präst, men jag måste samtidigt ta hänsyn till den verklighet som råder just nu.

Men du vill bli präst i Svenska kyrkan?

– Ja, det är där jag känner bäst tillhörighet, det är min kyrka. Annars får Gud visa andra sammanhang, men det är Svenska kyrkan som har varit det enda alternativet. Det är där vi är döpta, konfirmerade och det är där vi har hört hemma.

– Jag kommer nog att avstå från att prästvigas i ett annat sammanhang, exempelvis Katolska kyrkan.

Det låter som att det finns en viss sorg i botten?

– Ja, i början var det så. Men man har fått lära sig att bearbeta det här och få lite distans till det. Nu hoppas jag verkligen att biskoparna tar till orda och vädjar om att nuvarande ordning bör behållas, för den ger det utrymme som krävs för denna stora och komplicerad fråga som vi alla brottas med.

Är du rädd för att stoppas att bli prästvigd på grund av din teologiska hållning?

– Nej, prästvigd kan jag nog bli, det är jag inte rädd för. Jag är redan antagen som prästkandidat och har haft samtal med min biskop om detta, så där råder inga större tvivel. Men det handlar om att kunna bli anställd och tas emot av en församling också, vilket blir det stora hindret.