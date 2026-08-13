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Missionssällskap förvaltar 700 miljoner - anklagas för att stötta andra religioner

Medlemmar kritiska till hur föreningen använder sina pengar

Lunds missionssällskap betalar årligen ut mångmiljonbelopp till religiös verksamhet.
Johannes Ottestig Reporter
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Lunds missionssällskap, som har tillgångar på närmare 700 miljoner kronor, betalar årligen ut mångmiljonbelopp till religiös verksamhet. Enligt vissa medlemmar genomsyras verksamheten samtidigt av synkretism (religionsblandning) och nu ska paragrafen som styr hur pengarna används diskuteras.

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