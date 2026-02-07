Nyheter

Migrationsverket: Kristna i Syrien förföljs generellt inte

”Kristna har justerats ned i förhållande till tidigare”, skriver myndigheten i intern personalinformation som Dagen tagit del av • Men Open Doors ser ökad förföljelse: ”I vissa städer åker extremistgrupper runt i bilar med högtalare och basunerar hotelser mot kristna om att de ska 'återvända till islam'”

Jihadistiska självmordsbombare sprängde ihjäl ett trettiotal gudstjänstfirare i den grekisk-ortodoxa S:t Eliaskyrkan i Damaskus i juni 2025. Händelsen bedöms av EU:s asylmyndighet vara en ”en isolerad attack”.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

I ett internt informationsmaterial, som Dagen har tagit del av, skriver Migrationsverket gällande Syrien: ”Kristna har justerats ned i förhållande till tidigare. Nu anses gruppen endast i undantagsfall (exceptional cases) riskera förföljelse.”

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

open doors migrationsverket syrien migration juridik förföljda kristna asyl nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning