Migrationsverket: Kristna i Syrien förföljs generellt inte
”Kristna har justerats ned i förhållande till tidigare”, skriver myndigheten i intern personalinformation som Dagen tagit del av • Men Open Doors ser ökad förföljelse: ”I vissa städer åker extremistgrupper runt i bilar med högtalare och basunerar hotelser mot kristna om att de ska 'återvända till islam'”
Jihadistiska självmordsbombare sprängde ihjäl ett trettiotal gudstjänstfirare i den grekisk-ortodoxa S:t Eliaskyrkan i Damaskus i juni 2025. Händelsen bedöms av EU:s asylmyndighet vara en ”en isolerad attack”.
AP Photo/Omar Sanadiki
I ett internt informationsmaterial, som Dagen har tagit del av, skriver Migrationsverket gällande Syrien: ”Kristna har justerats ned i förhållande till tidigare. Nu anses gruppen endast i undantagsfall (exceptional cases) riskera förföljelse.”