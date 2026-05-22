Ny dom: Hyena i kippa som äter spädbarn är inte hets mot judar
”Häpnadsväckande”, säger Christer Mattsson, föreståndare vid Segerstedtinstitutet om Göteborgs tingsrätts resonemang
Tingsrättens slutsats är att kvinnans spridning av tre bilder i sociala medier ”utan tvekan kan uppfattas som kritik mot Israels agerande i Palestina” och frikänner därför henne från åtalet för hets mot folkgrupp.
Natanael Gindemo
Bilden på en hyena som bär kippa med davidsstjärna och äter spädbarn var inte uttryck för missaktning mot folkgruppen judar, konstaterar Göteborgs tingsrätt. Domstolen menar att kvinnans bild var uttryck för hennes kritik mot Israels krigföring i Gaza – och frikänner henne från åtalet för hets mot folkgrupp.