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Pingstpastorn Christian Mölk välkomnar regeringens besked
Tidigare i år hamnade pastorn i kontrovers med Kristdemokraterna – bland annat på grund av konvertitfrågan
”Jag vet inte om jag trodde på det riktigt, att det skulle gå hela vägen”, säger Christian Mölk till Dagen.
Jacob Zetterman
Regeringens beslut om att tillsätta en konvertitsamordnare välkomnas av pingstpastorn Christian Mölk. Tidigare i år har han uppvaktat flera riksdagspartier i hopp om att regeringen skulle tillsätta just en sådan samordnare.