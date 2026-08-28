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Pingstpastorn Christian Mölk välkomnar regeringens besked

Tidigare i år hamnade pastorn i kontrovers med Kristdemokraterna – bland annat på grund av konvertitfrågan

”Jag vet inte om jag trodde på det riktigt, att det skulle gå hela vägen”, säger Christian Mölk till Dagen.
Jacob Zetterman Reporter
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Regeringens beslut om att tillsätta en konvertitsamordnare välkomnas av pingstpastorn Christian Mölk. Tidigare i år har han uppvaktat flera riksdagspartier i hopp om att regeringen skulle tillsätta just en sådan samordnare.

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