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Regeringen har beslutat att tillsätta en konvertitsamordnare
”Vi vet att många asylärenden har väckt stor förvåning”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD)
Socialminister Jakob Forssmed (KD) fick förmedla regeringens beslut att man tillsätter en samordnare för asylsökande konvertitärenden.
Christine Olsson/TT
Regeringen tillsätter en samordnare med uppgift att titta närmare på asylärenden som berör konvertiter, kan Dagen berätta. En konvertitsamordnare har länge efterfrågats från kyrkligt håll.