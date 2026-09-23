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Rättegång om grovt bedrägeri vid tidigare predikants konstaffärer
Nekar till brott • Två dagars rättegång i Örebro i veckan
I dag startar rättegången i Örebro tingsrätt mot den tidigare predikant som åtalas för grovt bedrägeri kring konstaffärer.
Jessica Gow/TT
I dag startar rättegången i Örebro tingsrätt mot den tidigare predikant som åtalas för grovt bedrägeri kring konstaffärer. En norsk predikantkollega är en av målsägandena, som enligt stämningsansökan har blivit ”vilseledd” och lurad på drygt en halv miljon kronor.