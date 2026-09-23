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Rättegång om grovt bedrägeri vid tidigare predikants konstaffärer

Nekar till brott • Två dagars rättegång i Örebro i veckan

I dag startar rättegången i Örebro tingsrätt mot den tidigare predikant som åtalas för grovt bedrägeri kring konstaffärer.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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I dag startar rättegången i Örebro tingsrätt mot den tidigare predikant som åtalas för grovt bedrägeri kring konstaffärer. En norsk predikantkollega är en av målsägandena, som enligt stämningsansökan har blivit ”vilseledd” och lurad på drygt en halv miljon kronor.

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