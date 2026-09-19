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Livsmedelsverket: Fel att förbjuda hembakta bullar i kyrkan

”Kontrollvärdet av att leta efter de som bakar bullarna och som borde registreras är väldigt lågt”

Kombinerad bild: Skylt med texten Livsmedelsverket. Fikaservering med bullar i en korg, kakor i en burk och muggar.
Livsmedelsverket gör tolkningen att privatpersoner ”som bakar fikabröd, brer mackor och kokar kaffe för servering till församlingen i samband med gudstjänst” inte automatiskt behöver räknas som livsmedelsföretagare.
Eva Janzon Reporter
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Det finns inget i lagstiftningen som förbjuder en församling att servera hem­bakade bullar på sitt kyrkkaffe. Det säger Alexander Sobestiansky vid Livsmedels­verkets enhet för ledning av livsmedels­kontroll.

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