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Livsmedelsverket: Fel att förbjuda hembakta bullar i kyrkan
”Kontrollvärdet av att leta efter de som bakar bullarna och som borde registreras är väldigt lågt”
Livsmedelsverket gör tolkningen att privatpersoner ”som bakar fikabröd, brer mackor och kokar kaffe för servering till församlingen i samband med gudstjänst” inte automatiskt behöver räknas som livsmedelsföretagare.
Tim Aro/TT, Dagen
Det finns inget i lagstiftningen som förbjuder en församling att servera hembakade bullar på sitt kyrkkaffe. Det säger Alexander Sobestiansky vid Livsmedelsverkets enhet för ledning av livsmedelskontroll.