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Svenska kyrkan satsar på nytt koncept: för samman präster och musiker
Symposium med 900 deltagare i Linköping om framtidens psalmsång
Johannes klassiska jazzorkester på Svenska kyrkans scen under musik- och teologisymposiet i Linköping.
Filip Ewertsson
Runt 900 kyrkomusiker, psalmförfattare, präster och diakoner med flera är i Linköping – för att ge fart åt arbetet med en ny psalmbok och musiken i Svenska kyrkan. Folkmusikern Sara Parkman, konserter, seminarier och provsjungning av nyskrivna psalmförslag ingår i symposiet om musik och teologi i helgen.