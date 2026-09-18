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Läkarmissionen känner sig överkörd av SMR – därför fryser de samarbetet

Svenska missionsrådet: Sida lät oss inte dela utredningen med Läkarmissionen

Kvinnor i Darfur, Sudan, delar vatten och ser glada ut. En av kvinnorna bär på ett barn. En spricka går genom bilden, med loggan för Sida på vänstra sidan och för Läkarmissionen på högra sidan.
Sida menar att man funnit ”allvarliga brister kopplade till Läkarmissionens interna styrning och kontroll”. Bild från Läkarmissionens projekt i Darfur, Sudan.
Eva Janzon Reporter
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De brister i ledning och arbetsmiljö som Svenska missionsrådet (SMR) beskriver i en utredning till Sida kan ha bidragit till misstankar om oegentligheter inom Läkarmissionen.

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