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Läkarmissionen känner sig överkörd av SMR – därför fryser de samarbetet
Svenska missionsrådet: Sida lät oss inte dela utredningen med Läkarmissionen
Sida menar att man funnit ”allvarliga brister kopplade till Läkarmissionens interna styrning och kontroll”. Bild från Läkarmissionens projekt i Darfur, Sudan.
Läkarmissionen (montage av Dagen)
De brister i ledning och arbetsmiljö som Svenska missionsrådet (SMR) beskriver i en utredning till Sida kan ha bidragit till misstankar om oegentligheter inom Läkarmissionen.