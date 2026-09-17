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Så ska Pingst förvalta 250 miljoner kronor

Snabbt andra stadgebeslut vid extra rådslag gällande stora pengar

Ett extra rådslag inom Pingst FFS fattade i helgen ett andra stadgebeslut kring rörelsens cirka 250 miljoner kronor i aktier och värdepapper.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Ett extra rådslag inom Pingst FFS fattade i helgen ett andra stadgebeslut kring rörelsens cirka 250 miljoner kronor i aktier och värdepapper. Det innebär att processen fortsätter att frigöra pengar till lokala församlingar samtidigt som trossamfundet Pingst framöver får hantera kapitalförvaltningen.

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