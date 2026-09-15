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Känd messiansk jude attackerades – angriparen bands fast med silvertejp

”Redan innan flygresan hade jag en stark känsla av att jag skulle attackeras”

Efter att ha attackerat den messianska juden Jonathan Cahn på ett inrikesflyg i USA tejpade två passagerare fast den våldsamma mannen med silvertejp.
Johannes Ottestig Reporter
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På ett inrikesflyg i USA blev den Messiastroende juden och predikanten Jonathan Cahn plötsligt överfallen av en medpassagerare. Efter en brottningskamp kunde till slut den främmande mannen surras fast i sätet med hjälp av silvertejp.

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