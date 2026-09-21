Nyheter

Läkarmissionens styrelse om sin tystnad: Tyckt att det ska hanteras operativt

Svarar på frågor om krisen mellan Läkarmissionen, Sida och Svenska missionsrådet

För ett år sedan inledde biståndsmyndigheten Sida den granskning av Läkarmissionen som ledde till att organisationen polisanmäldes. Fallet är omgärdat av sekretess och oklarheter. Här går Dagen igenom vad som har hänt.
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”Vi vill vara behjälpliga vid en eventuell förundersökning och rätta till saker som kan ha varit fel.” Det säger Läkar­missionens styrelseordförande Bo Guldstrand om den polisanmälan som ligger hos Ekobrotts­myndigheten. 

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