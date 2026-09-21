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Läkarmissionens styrelse om sin tystnad: Tyckt att det ska hanteras operativt
Svarar på frågor om krisen mellan Läkarmissionen, Sida och Svenska missionsrådet
För ett år sedan inledde biståndsmyndigheten Sida den granskning av Läkarmissionen som ledde till att organisationen polisanmäldes. Fallet är omgärdat av sekretess och oklarheter. Här går Dagen igenom vad som har hänt.
Naanael Gindemo
”Vi vill vara behjälpliga vid en eventuell förundersökning och rätta till saker som kan ha varit fel.” Det säger Läkarmissionens styrelseordförande Bo Guldstrand om den polisanmälan som ligger hos Ekobrottsmyndigheten.