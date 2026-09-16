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Biståndsprofilen Gudrun Brunegård (KD) lämnar rikspolitiken
Ville se högre bistånd i Tidöförhandlingarna • ”Min bön har alltid varit att jag vill vara där Gud vill att jag ska vara”
Kristdemokraten Gudrun Brunegård (KD) lämnar riksdagen inför valet 2026. Hon träffade Dagen i riksdagen den 3 september 2026.
Eva Janzon
Rummet har städats ut, dokument förstörts eller arkiverats. Bilder och andra minnen från de fyra åren i Tanzania, då maken var läkare på ett missionssjukhus, är tillbaka i villan i Vimmerby.