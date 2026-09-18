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Kristen politiker om regeringsförhandlingarna: ”Fattar att det finns röda linjer hitan och ditan”

Dagen har talat med kristna profiler i S, C, MP och V om vägen framåt

Magdalena Andersson (S), Nooshi Dadgostar (V), Amanda Lind (MP) och Elisabeth Thand Ringqvist (C) ska nu försöka hitta ett sätt att bilda en ny regering, vilket kan bli svårt med tanke på alla röda linjer som satts upp i valrörelsen.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Valresultatet är klart, men det är fortfarande oklart hur Sverige ska styras de kommande åren. Dagen har ringt runt till kristna profiler i de fyra partier som gick till val på att avsätta Tidöregeringen.

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