Nyheter
Självutnämnd apostel åtalas efter dödsfall under en dopceremoni
61-årig man dog i samband med ett dop i en uppblåsbar bassäng
Det var i en bassäng som en 61-årig man dog under en dopceremoni i en trädgård.
Erik Simander/TT
En 48-årig självutnämnd apostel åtalas nu för att ha varit med och bragt en man om livet i samband med en dopceremoni. Kvinnan som åtalas menar att hon är oskyldig, och kommenterar åtalet med att Guds sanning kommer att segra.