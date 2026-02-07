Nyheter

Socialdemokrat utesluts – kandiderade för opolitisk grupp i kyrkovalet

Lokal S-ordförande: ”Haft samtal med honom om att det inte går enligt våra stadgar att man går med i en annan konkurrerande grupp även om den är opolitisk”

”Enligt grundlagen har alla rätt till föreningsfrihet”, säger Jan Lindelöf som utesluts ur Socialdemokraterna sedan han kandiderat för Öppen kyrka i kyrkovalet.
Arash Asadi
Socialdemokraten Jan Lindelöf ansåg att hans parti skulle lämna kyrkopolitiken – och ställde upp för partipolitiskt obundna Öppen kyrka i kyrkovalet. Nu har Socialdemokraterna uteslutit honom, rapporterar Kristianstadsbladet.

