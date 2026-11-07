Trosrörelsen öppnar famnen i relation till andra kristna
Pingstledaren Johanna Bode på besök vid pastors- och ledardagar hos Livets ord i Uppsala • Utmaning att plantera nya församlingar
Pingstledaren Johanna Bode fick förbön under sitt besök vid Trosrörelsens pastors- och ledardagar. Längst till höger Trosrörelsens föreståndare David Ekerbring och längst till vänster rörelsens ordförande Elia Källner.
Thomas Österberg
Trosrörelsen satsar hårt på att tvätta bort historiska stämplar av att inte vilja ha med andra kristna att göra. Numera står dörrarna öppna även för andra samfund när pastorer och ledare inom rörelsen möts.