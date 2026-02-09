Inte alltid moralism att säga åt andra hur de ska leva sina liv

Fakta: Läsarpodden Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.

Podden utkommer första måndagen i månaden.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/lasarpodden, i Dagens nyhetsapp, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

I stället för att säga ”du duger som du är” vill Rutger Bregman att vi ska vara lite mer moraliskt ambitiösa. I stället för att slösa bort sin talang på att bara tjäna pengar borde fler försöka förändra världen. Patrik Hagman och Joel Halldorf inspireras av boken Moralisk ambition, men funderar på om författaren har missat religionens roll hos många världsförbättrare.