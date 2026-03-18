Debatt | Svenska kyrkan
Det är präst- och diakonbrist – men vad görs åt saken?
En kyrka som vill bära evangeliet in i framtiden måste också ta ansvar för hur framtidens bärare formas. Först då kan fler våga säga ja, skriver Sebastian Fontler.
En process som upplevs som otydlig kan skapa osäkerhet även hos dem som annars hade vågat pröva sin kallelse, skriver Sebastian Fontler. Bilden: Präst- och diakonvigning i Uppsala domkyrka 2009.
Mats Lagergren & privat foto
Svenska kyrkan talar ofta om präst- och diakonbrist. Pensionsavgångarna är många, tjänster står vakanta och arbetsbelastningen ökar i flera församlingar. Samtidigt stannar samtalet ofta vid konstaterandet att ”brist råder”. Mer sällan ställs den avgörande frågan: Hur gör vi vigningstjänsten attraktiv och tillgänglig för en ny generation?