Lausannedeklarationen gav oss inte svaret – utan en ny fråga

Ingen seriös läsare uppfattar dessa formuleringar som exakta empiriska utsagor. Vi förstår intuitivt att det handlar om överdrifter – retoriska grepp som tjänar en poäng. Och därmed är vi inne i den verkliga kärnfrågan: Vad är textens intention? Vad avser den att påstå? skriver Greger Andersson.

Samtalet i Dagen om relationen mellan Bibeln och traditionen rör flera nivåer samtidigt. I centrum står frågan om vilken auktoritet kyrkan ytterst bör orientera sig efter i lärofrågor. I den här artikeln är jag dock främst intresserad av bibelsynsfrågan och hur Lausannedeklarationen kommer in i bilden. Jag har nämligen aldrig uppfattat att deklarationen faktiskt besvarar själva bibelsynsfrågan; i stället introducerar den en ny fråga. När man går från att säga att Bibeln är sann i allt till att den är sann i allt den påstår, uppstår med självklarhet följdfrågan: Hur avgör vi vad Bibeln egentligen påstår?