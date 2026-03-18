Konsten att krossa generationsgränser stavas mentorskap

Det finns en stor mängd unga som letar efter en trygg vuxen att ha som mentor och god vän, skriver Olivia Moeller. Andrea Piacquadio

En gemensam företeelse i de flesta församlingar i Sverige, förmodar jag, är främjandet av det generationsöverskridande arbetet. Som på löpande band arrangeras nya aktiviteter och möten varvat med samtal och diskussioner. Något som ska leda till att vi yngre ska känna oss hemma med de äldre och vice versa. Sådant arbete bör välkomnas med öppna armar eftersom vi är menade att umgås över generationsgränserna. Däremot finns en risk att sådana tillställningar blir vanemässiga och därmed misslyckas med sitt syfte: Att skapa djupa och meningsfulla relationer som hålls samman genom tron på Herren.