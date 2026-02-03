Familj | Jubilar MC-pastorn fyller 70 år: ”Jag har varit pastor för dem som inte går till kyrkan” Ulf Mannebäck berättar om ett liv fyllt av motorer, motorcyklar och Jesus Ulf Mannebäck. Privat Jacob Zetterman Jacob Zetterman Jacob Zetterman Reporter Publicerad 2026-02-03 - 04:00 Dagens jubilar Ulf Mannebäck har levt ett liv där han kunnat kombinera Jesus med motorcyklar. Bland annat har han jobbat som bikerpastor, och på så sätt lyckats nå fram med evangeliet till människor som sällan går i kyrkan. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. jubilar familj