MC-pastorn fyller 70 år: ”Jag har varit pastor för dem som inte går till kyrkan”

Ulf Mannebäck berättar om ett liv fyllt av motorer, motorcyklar och Jesus

Ulf Mannebäck.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Dagens jubilar Ulf Mannebäck har levt ett liv där han kunnat kombinera Jesus med motorcyklar. Bland annat har han jobbat som bikerpastor, och på så sätt lyckats nå fram med evangeliet till människor som sällan går i kyrkan. 

