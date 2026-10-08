En hyllning till päronen!

Ingredienser: TILL PÄRON 3 dl lingon

3 dl socker

3 dl vatten

2 Kanelstänger

Citronsaft

6-8 päron TILL BRYNTSMÖRKOLASÅS 100 g smör

1,5 dl Socker

2 dl grädde

0,5 dl sirap

Flingsalt

En hyllning till päron. Mina päron – alltså mina föräldrar, var det som inspirerade mig till denna härligt höstiga dessert. Jag är välsignad och tacksam som får ha föräldrar som älskar mig, mina syskon och andra människor i deras närhet – det är inte en självklarhet.

Något vi alla kan få del av är Guds villkorslösa kärlek till oss som hans barn. Han glömmer dig inte.

”Kan en mor glömma sitt lilla barn, att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Se, jag har skrivit dig på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig.” Jesaja 49:15-16

Gör så här:

Börja med att skala päronen. Jag valde att använda små fasta päron.

Häll över lite citronsaft över päronen så att dom inte blir bruna.

Nu ska du göra lingon-lagen.

Häll lingon, socker vatten och kanelstång i en kastrull och låt koka upp

Lägg i päronen i lingonlagen och låt koka i ca 15 minuter, beroende på hur stora päron du har kan tiden behöva förlängas.

Lägg sedan päronen i en burk med lock och sila över lingonlagen

Låt svalna helt och förvara sedan i kylskåp, minst några timmar innan servering, men med fördel längre än så.

Koka päronen i en lingonlag. Elin Elg

Nu ska vi göra kolasåsen. Börja med att bryna smöret på medelvärme i en kastrull tills det luktar nötigt och får en brun färg. Rör runt lite då och då.

Tillsätt sedan resten av ingredienserna och låt koka i 5 minuter. Häll över kolasåsen i en skål.

Servera päronen tillsammans med kolasåsen, lite vispad grädde och gärna lite hackade nötter av valfritt slag.