Vissångaren som hittar hoppet – i Klagovisorna

Sveriges mest kända doldis Lars-Åke ”Lasse Bass” Larsson fyller 70 år

”Jag funderar mycket med en gitarr i näven”, säger Lars-Åke ”Lasse Bass” Larsson.
Jonathan Newton
Reporter
Musikern, visartisten med mera Lars-Åke ”Lasse Bass” Larsson hade varit ursäktad ifall han hade stämt upp i klagovisor inför 70-årsdagen. Dagen innan Dagen når honom har firandet nämligen ”gått i kras,” berättar han: en akut ögoninflammation har just satt stopp för den planerade resan till Kroatien. 

