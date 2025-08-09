Familj | Jubilar
Vissångaren som hittar hoppet – i Klagovisorna
Sveriges mest kända doldis Lars-Åke ”Lasse Bass” Larsson fyller 70 år
”Jag funderar mycket med en gitarr i näven”, säger Lars-Åke ”Lasse Bass” Larsson.
Ingrid Eliasson
Musikern, visartisten med mera Lars-Åke ”Lasse Bass” Larsson hade varit ursäktad ifall han hade stämt upp i klagovisor inför 70-årsdagen. Dagen innan Dagen når honom har firandet nämligen ”gått i kras,” berättar han: en akut ögoninflammation har just satt stopp för den planerade resan till Kroatien.