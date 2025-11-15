Familj
Bifrostkyrkan firar 150 – och 40 – år
"Vi känner att vi har luft under vingarna!"
Jubileumskören under ledning av Sofia Lundberg.
Johan Lidbeck
Första helgen i november 1875 startades det som i
dag är Bifrostkyrkans församling och i helgen firade man detta. Församlingen firade också att det var 40 år sedan man flyttade till sin nuvarande kyrka. En kyrka ”uppe vid rondellen” full av musik, livfulla barn och aktiva pensionärer, hoppas och tror församlingens föreståndare EvaMarie Brännström, Kristi väldoft.