Saffranscheesecake med pepparkaksbotten

Ingredienser: Ingredienser botten 200 g pepparkakor

100 g smör Ingredienser glass 3 ägg

3 dl grädde

200 g färskost

1,5 dl socker

1 tsk vaniljsocker

0,5 g saffran

Mitt i advent, mitt i väntan är vi nu. Det är en skillnad på att vänta och att vänta. Att vänta oroligt och inte riktigt veta om det kommer att sluta bra. Eller att vänta med en förväntan på att det bästa ligger framför. Min erfarenhet är att jag bara kan vänta med förväntan på något gott när jag bjuder in Jesus i mina tankar, när jag vänder min oro till en bön och när jag tar upp min bibel istället för mobilen.

Klagovisorna 3:25–26 "Herren är god mot den som hoppas på honom, mot den som söker honom. Det är gott att i stillhet vänta på hjälp från Herren."

Så varför inte förgylla advent med en saffranscheesecake? Visst får man vänta lite på att den ska frysa också, men 3 timmar går hyfsat snabbt ändå, jag lovar dig att det är värt väntan.

Man kan göra detta receptet som en glasscheesecake med pepparkaksbotten, men man kan också bara göra glassen och hälla i en form om man vill ha en god saffransglass.

Gör så här:

Botten

Sätt ugnen på 175 grader. Krossa pepparkakorna med mortel, kavel eller i mixer. Smält smöret och rör ner det med kaksmulorna. Tryck ut kaksmulorna i botten på en kakform. Sätt in i ugnen i cirka 10 minuter.

Glassen

För att smidigast tillaga denna glass behöver du tre skålar.

Skål 1: Separera äggen och lägg äggulan i denna skålen tillsammans med philadelphiaosten. Vispa ihop.

Skål 2: Här lägger du äggvitan och sockret. Vispa fluffigt.

Skål 3: I denna skålen vispar du grädde, vaniljsocker och saffran tjockt

Sedan blandar du skål 1 med skål 3 och till sist vänder du i äggvitan från skål 2. Häll i smeten över pepparkaksbotten och ställ in i frysen i minst 3-4 timmar.

Servera

Ta fram glassen cirka 20 minuter innan servering så den hinner tina litegrann. Dekorera med lingon och pepparkakor.