Julevangeliet på varm värmländska när Svenska kyrkan satsar

Visas bland annat som förfilm på biograferna • "Vi mångdubblar verkligen Svenska kyrkans synlighet i Värmland och Dalsland när vi gör detta"

Skådespelaren och musikern Johan Östling läser de första verserna i julevangeliet som Karlstads stift presenterar.
Martin Einald
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
Publicerad

Vill du höra julevangeliet på värmländska och dalsländska? Då kan vi glädja dig med att Karlstads stift bjuder på just detta. Biskopen Sören Dalevi och flera kända och okända värmlänningar och dalslänningar hjälps åt att läsa den vackra texten ur Lukasevangeliet 2:1-20.

