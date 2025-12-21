Julevangeliet på varm värmländska när Svenska kyrkan satsar

Skådespelaren och musikern Johan Östling läser de första verserna i julevangeliet som Karlstads stift presenterar. Skärmdump Karlstads stift

Vill du höra julevangeliet på värmländska och dalsländska? Då kan vi glädja dig med att Karlstads stift bjuder på just detta. Biskopen Sören Dalevi och flera kända och okända värmlänningar och dalslänningar hjälps åt att läsa den vackra texten ur Lukasevangeliet 2:1-20.