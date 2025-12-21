Familj
Julevangeliet på varm värmländska när Svenska kyrkan satsar
Visas bland annat som förfilm på biograferna • "Vi mångdubblar verkligen Svenska kyrkans synlighet i Värmland och Dalsland när vi gör detta"
Skådespelaren och musikern Johan Östling läser de första verserna i julevangeliet som Karlstads stift presenterar.
Skärmdump Karlstads stift
Vill du höra julevangeliet på värmländska och
dalsländska? Då kan vi glädja dig med att Karlstads stift bjuder
på just detta. Biskopen Sören Dalevi och flera kända och okända värmlänningar
och dalslänningar hjälps åt att läsa den vackra texten ur Lukasevangeliet
2:1-20.