December, advent, ljus, väntan, mörker. Det är som två parallella världar som möts i december. Det är förväntan, ljus och familj å ena sidan, och mörker, ovisshet och stress å den andra. Det är som att allt blir starkare i december. Glädjen över Jesu födelse blir påtaglig – samtidigt som det lilla och svaga blir viktigt. Om man har familj och vänner att fira med blir julen antagligen glädjefylld – men om inte blir ensamheten ännu mer påtaglig.

Oavsett vilken december du möter så vet jag att Jesus är där för att möta dig. Precis som han för 2 000 år sedan kom till jorden för att möta människorna och visa vem Gud är, så vill han visa det för dig denna december. Det som spelar roll är egentligen inte julklapparna och efterrätten – det vet vi ju – så låt oss påminna oss själva och varandra om det, och om vem som är huvudpersonen.

Herre hjälp oss att se dig i det lilla, svaga och bräckliga.

Julkryddad crème brûlée

med knäckigt flarn och

saffranskokta hjortron 4-6 portioner (beroende på storlek på formarna):

Crème brûlée 5 dl grädde 1 dl socker 1 msk pepparkakskrydda 5 äggulor Lite farin/rörsocker till att bränna Knäckiga flarn Werthers original - hårda kolor Saffranskokta hjortron 200 g hjortron 1 g saffran 1 dl socker

Gör så här

Crème brûlée



1. Häll i grädde, socker och kryddorna i en kastrull och låt koka upp. Ställ åt sidan och låt svalna till minst rumstemperatur. Nu hinner grädden dra åt sig av smaken, och vi riskerar inte att äggulan koagulerar när vi ska vispa ner den.

2. Sätt ugnen på 125 grader.

3. Ställ de formar du ska använda i en större ugnsfast form med höga kanter. Du måste inte ha typiska Creme brulee-former, utan kan använda dig av vilka formar som helst som klarar ugnen. Kaffemuggar, glasburkar, porslinsskålar, hellre bred än djup så bruleen får en stor yta att bränna sockret på.

4. Koka upp någon liter vatten.

5. Vispa ihop äggulorna i en skål. Häll gräddsmeten över äggen, gärna genom en finmaskig sil för att få bort bitar från smaksättningen. Rör ihop.

6. Häll över smeten i dina små formar.

7. I den stora formen häller du nu försiktigt i vattnet som du har kokat upp så det är vatten upp till ca hälften av de små formarna. Se upp så vattnet inte kommer i formarna.

8. Sätt in i ugnen i ca 40-60 minuter. De ska inte vara rinnande, men dallra.

9. Låt kylas ner och ställ bruleerna i kylskåpet minst några timmar, helst över natten.

Julkryddad crème brûlée med knäckigt flarn och saffranskokta hjortron Elin Elg

Knäckiga flarn

1. Sätt ugnen på 200 grader

2. Lägg kolorna på en plåt med bakplåtspapper med ganska mycket mellanrum

3. Sätt in i ugnen i ca 6 minuter

Julkryddad crème brûlée med knäckigt flarn och saffranskokta hjortron Elin Elg

Saffranskokta hjortron

1. Blanda hjortron, socker och saffran i en kastrull och låt det värmas upp så att sockret smälter ihop med hjortronen, ställ åt sidan

Servera

1. När det är dags att servera bruleerna ska du strö ett tunt lager rörsocker eller farinsocker över hela ytan och sedan bränna av den. Med fördel kan du bränna två lager för ännu knäckigare resultat. Om bruleerna stått en natt eller längre i kylskåpet kan de ha blivit fuktiga, då är det bra att ta fram dem någon timme innan servering, och ta ett hushållspapper att försiktigt torka av dem med. Om de är blöta eller fuktiga så blir inte sockret lika knäckigt som du bränner på.

2. Servera tillsammans med kolaflarnen och hjortronen.