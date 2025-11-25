Familj | Jubilar

Hon älskar journalistik, ekumenik och mission

Från mission i Kenya till ekumeniska projekt i Sverige, Ann-Mari Wibergs liv präglas av tro, kultur och samhällsengagemang

Ann-Mari Wiberg ser tillbaka i samband med födelsedagen, men framför allt framåt. Hon känner att hon har kraft och energi kvar.
Thomas Österberg
Ekumenik, mission och journalistik har gått som en röd tråd genom livet för Ann-Mari Wiberg. Som ung gick hon vidare från frikyrkliga Helgelseförbundet till Svenska kyrkan, och blev tidigt intresserad av filosofi, kultur och existentiella frågor.

