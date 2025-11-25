Familj | Jubilar
Hon älskar journalistik, ekumenik och mission
Från mission i Kenya till ekumeniska projekt i Sverige, Ann-Mari Wibergs liv präglas av tro, kultur och samhällsengagemang
Ann-Mari Wiberg ser tillbaka i samband med födelsedagen, men framför allt framåt. Hon känner att hon har kraft och energi kvar.
Tino Qahoush
Ekumenik, mission och journalistik har gått som en röd tråd genom livet för Ann-Mari Wiberg. Som ung gick hon vidare från frikyrkliga Helgelseförbundet till Svenska kyrkan, och blev tidigt intresserad av filosofi, kultur och existentiella frågor.