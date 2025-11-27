Familj | Jubilar
”Det är inte hälsosamt att tänka på annat när man har en yxa i handen”
Bengt Waldemarson kopplar av från jobbet genom att slöjda: "Att göra en sked, en krympburk, hugga en skål eller något annat slöjdföremål, det är fritt skapande. Ingen kan säga om det är rätt eller fel."
Bengt Waldemarson trivs med en träbit och kniv i handen.
Privat
Västerbotten har en stark slöjdtradition. Men det var först efter att ha flyttat till Stockholm som Bengt Waldemarson insåg att hemgården i Granö var fylld av slöjdade föremål, bland annat hans farfars ätsked.