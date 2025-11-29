Familj
Dagen testar: Så goda är butikernas nya julgodissorter
Dagens testpanel testar 12 nya julsmaker • ”Det smakar artificiellt” • ”Kul ändå!” • ”Vad är det med alla skumtomtar?” • Sockerchock på redaktionen när testpanelen hittar några nya favoriter – och sågar andra.
Tidningen Dagens testpanel 2025 består av Lotta Fahlén, Monali Egserius, Josefin Lilja och Eva Skog.
Natanael Gindemo
Julen är en tid av traditioner vad gäller smak, doft och upplevelser. Det gäller förstås även sötsakerna. Häng med när panelen, bestående av Dagens Key account manager Lotta Fahlén, marknadsassistent Monali Egserius, kulturreporter Josefin Lilja och debattredaktör Eva Skog testar nya varianter av julgodis, dryck och snacks.