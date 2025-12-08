Familj | Jubilar

Ulf Ekman: Det var länge sedan jag riktade mina blickar mot USA för inspiration

Livets ords grundare fyller 75 år – berättar vad som är viktigast för honom på livets höst

Ulf Ekman
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Kan man tala i tungor som katolik? Kan man bli trött på att be om förlåtelse för saker som hände för trettio år sedan? Blickar man framåt eller bakåt när man är 75 år? Dagens jubilar är Ulf Ekman.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

jubilar familj katolska kyrkan ulf ekman uppsala livets ord

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning