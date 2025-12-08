Familj | Jubilar Ulf Ekman: Det var länge sedan jag riktade mina blickar mot USA för inspiration Livets ords grundare fyller 75 år – berättar vad som är viktigast för honom på livets höst Ulf Ekman Birgitta Ekman Jacob Zetterman Jacob Zetterman Jacob Zetterman Reporter Publicerad 2025-12-08 - 05:00 Kan man tala i tungor som katolik? Kan man bli trött på att be om förlåtelse för saker som hände för trettio år sedan? Blickar man framåt eller bakåt när man är 75 år? Dagens jubilar är Ulf Ekman. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. jubilar familj katolska kyrkan ulf ekman uppsala livets ord