Kryddiga småkakor med mandel till adventsfikat

Ingredienser: 150 g smör 3 dl socker 1 dl sirap 1 dl grädde 1 tsk cedroolja 7 dl mjöl 2 tsk bikarbonat 1 tsk ingefära 1 tsk kanel 1/5 tsk kryddpeppar 1/5 tsk pomerans 200 g mandel

Denna kaka passar perfekt till glöggminglet, adventsfikat, höstkaffet eller bara som enkelt vardagsfika. När man gjorde pepparkakor förr i tiden brukade man ha cedroolja i – det ville jag prova att ha i en kryddig kaka. Mums så gott! Cedrooljan ger en fräsch citrussmak till kakan. Om man inte vill köpa hem cedroolja så går det utmärkt att baka kakan utan den.

När jag har jobbat en dag och kommer hem, eller behöver en liten paus i jobbet, är det väldigt skönt att sätta sig ner med en kopp kaffe med en liten kaka till – och bara andas. Ibland kan det kännas som att man har glömt att andas djupt en hel dag; då är det väldigt skönt att göra just det.

Nu går vi in i advent -och därefter jultid – en tid då många glömmer bort att stanna upp och andas djupt. Så jag skickar ut en påminnelse till dig och mig, att komma ihåg att stanna upp, och påminna sig om att det är Gud som är Gud. Kanske kan du baka en burk med kryddiga kakor, så att du varje gång du öppnar den burken minns vad som står i Psaltaren 46:11: ”Bli stilla och besinna att Herren är Gud.”

Gör så här: