Hemliga kolan med ljuvlig mintsmak

Denna gång bjuder Elin Elg på en mintkola som hon har testat fram själv.

Ingredienser: 2 dl socker

2 dl sirap

1,5 dl grädde

75 g smör

1 tsk vitvinsvinäger

15–20 droppar pepparmyntsolja

Mjöl- och sockerblandningen att rulla kolan i: 1 dl mjöl + 1 dl vaniljsocker

En jul kom min bror och svägerska hem med en julgodis som var helt i min smak, så jag gjorde som man brukar – frågade efter receptet. ”Nej vi får inte ge vidare det tyvärr.” svarade de. Så jag började smaka efter ordentligt, gjorde lite research och provade mig fram och landade i detta recept. En kola med en ljuvlig mintsmak. Pepparmyntsolja kan man ofta köpa på större apotek eller beställa hem.

Flera andra gånger har jag försökt översätta gamla recept från mamma eller mormor, testat lite egna idéer och försökt komma på hur jag kommer fram till den smak jag ser framför mig.

Ibland är vår kristna tro inte ett jättetydligt recept med 1-2-3 steg på hur man kommer dit, hur man kommer närmre Jesus. Det kan ibland kännas som att man fått smaka på något supergott i mötet med Jesus och vi undrar ”Hur kommer jag dit?” Då är svaret till oss ibland att våga testa – våga ta ett steg och se vad som händer. ”Smaka och se att Herren är god” är en god start för att komma närmre Jesus.

Baka och smaka denna mintkolan är ett bra sätt att ta reda på om du tycker den är lika magiskt god som jag tycker.

NOM! Receptet var hemligt när jag frågade, så jag smakade av noga och detta är min take på den fantastiska kolan, skriven Elin Elg. Privat

Gör så här:

Smält smöret i en stor gryta. Låt det bryna, alltså bli lite gyllene. Häll i resten av ingredienserna till kolan förutom pepparmyntsoljan.

Koka till 125 grader

Ställ av kastrullen från plattan och häll i pepparmyntsoljan.

Häll över i en form med bakplåtspapper. Låt svalna

Klipp i bitar så stora du önskar och rulla i mjöl- och vaniljsockerblandningen.

Förvara i en burk i kylskåpet.