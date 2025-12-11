Familj | Till Minne
Till minne av Barbro Fritz.
Hasse Holmberg / TT
Missionär Barbro Fritz, Aneby, fick
hembud söndagen den 9 november 2025, 91 år gammal. Barbro föddes den 14
december i Hjältevad, Ingatorps församling. Barbro berättade att det redan i
tidig barndom växte fram en längtan att bli missionär, vilken senare i
ungdomen övergick i en brottningskamp om vilka livsval hon skulle göra. Våren
1956 höll Svenska alliansmissionens Ungdom årskonferens och Barbro beskrev hur Gud
gav henne mod att svara ja till att följa Jesus ut i världen.