Till minne av Barbro Fritz.

Missionär Barbro Fritz, Aneby, fick hembud söndagen den 9 november 2025, 91 år gammal. Barbro föddes den 14 december i Hjältevad, Ingatorps församling. Barbro berättade att det redan i tidig barndom växte fram en längtan att bli missionär, vilken senare i ungdomen övergick i en brottningskamp om vilka livsval hon skulle göra. Våren 1956 höll Svenska alliansmissionens Ungdom årskonferens och Barbro beskrev hur Gud gav henne mod att svara ja till att följa Jesus ut i världen.