”Jag har aldrig förstått Judas förräderi”
I sin senaste roman tolkar författaren Niklas Rådström passionsberättelsen
Niklas Rådström är fascinerad av Jesusfiguren och hans politiska sprängkraft, men också av Judas. Han som blivit sinnebilden för svek och förräderi. Kanske orättvist så, funderar Rådström.
Malina Abrahamsson
Författaren Niklas Rådström gick ur Svenska kyrkan som 17-åring. Som 55-åring gick han med igen. I sitt författarskap har han på ett särskilt sätt uppehållit sig vid de bibliska berättelserna. Nu är han aktuell med romanen Judas hågkomster.