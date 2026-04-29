Magnus Malm skriver i sitt kulturdebattsvar till Erik Helmerson att demokratin är den avgörande frågan enbart för människor som har ett arbete och mat på bordet.
Magnus Malm:
Demokratin är enbart den avgörande frågan för den som har mat på bordet
Det är märkligt att som kristen driva en självbild av den goda människan i en värld av onda människor
Yes, we are the good guys. Så uppfattar jag Erik Helmersons inlägg efter min Dagen-artikel, där jag försökte visa hur apokalypsen drar av masken från vår egen präktiga självbild i västvärlden. Helmerson jämför med kommunistväldet, som till skillnad från oss i väst ville lägga världen under sig med våld. De övergrepp som västländerna har gjort har enbart varit motiverade av risken för att kommunisterna tar över, inte ett uttryck för vårt eget samhällssystem.