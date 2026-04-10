Dagen köper magasinet Junia. Tidningen kommer att fortsätta i samma anda som tidigare och förhoppningen är att den ska kunna nå ut till ännu fler med sitt uppmuntrande tilltal av tro och hopp.

Marie Arnfjell. Sisters International

Det var mitt under en svår tid i livet, präglad av sjukdom och ovisshet, som Marie Arnfjell upplevde ett gudomligt tilltal att starta en helt ny kristen tidning.

– Vi tog lån på huset och gick i tro på att det här var Guds vilja – och genom åren har vi fått otroligt många vittnesbörd om vad tidningen fått betyda för människor, säger Marie Arnfjell, som tillsammans med maken Roger arbetat med magasinet Junia sedan år 2000.

Roger Arnfjell. Pressbild

– När vi fick grönt ljus för att starta tidningen tog det bara sex veckor att få klart det första numret, det var ett mirakel bara det, minns Roger Arnfjell.

Magasinet Junia riktar sig till kvinnor och förutom de fasta prenumeranterna finns tidningen i många väntrum på vårdcentraler, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler runt om i landet.

– Syftet med tidningen har varit och är fortsatt att nå utanför kyrkans väggar med evangelium, säger Marie Arnfjell.

– Vi har försökt lyfta sådant som människor brottas med och förmedla hopp och uppmuntran: Tro på dig själv och det liv du fått. Det finns något för dig, fortsätter hon.

”Dags att planera för framtiden”

Marie Arnfjell är i dag 66 år och Roger 71 och även om paret fortfarande har många järn i elden har tanken på att växla ner engagemanget i hjärteprojektet Junia funnits under en tid.

– Vi kände att det var dags att börja planera för framtiden. Junia är en väldigt stabil tidning som överlevt i en tuff mediebransch och vi är glada att kunna lämna vidare en produkt som lever och som känns rolig och inspirerande att ta över, säger Marie Arnfjell.

Hur känns det att lämna över Junia till Dagen?

– Vi tror att det här blir en bra lösning och hoppas att Junia ska få leva vidare och fortsätta nå ut med evangelium till människor. Vi känner frid och glädje i det här och hoppas att Dagen får uppleva samma inspiration i arbetet med Junia som vi har gjort.

– Sedan släpper vi ju inte helt engagemanget kring Junia. Vi kommer fortfarande att ha med oss tidningen på våra konferenser och jag kommer att fortsätta att skriva krönikor, fortsätter Marie Arnfjell.

Felicia Ferreira. Natanael Gindemo

Fasta skribenterna finns kvar

Felicia Ferreira, vd och chefredaktör på Dagen, är förväntansfull inför över­tagandet av Junia. Hon betonar att trogna läsare kommer att känna igen tidningens tilltal, men hoppas att magasinet kommer att kunna ta ytterligare steg framåt.

– Vår ambition är att Junia ska växa utan att förlora sin identitet eller tonalitet. Många av tidningens fasta skribenter kommer att vara kvar, som till exempel Marie Arnfjell och Frida Funemyr. Vi vill att Junia ska fortsätta vara Junia och går in i detta med stor respekt för det arbete och engagemang som Marie och Roger Arnfjell lagt ned under 26 års tid, säger Felicia Ferreira.

Finns efterfrågan

Arbetet med nya Junia kommer att projektledas av Dagens vice vd Ann Jonsson och redaktör blir Dagens medarbetare Eva Skog. Det första numret i Dagens regi utkommer i början av juni.

– Det kommer att bli mycket spännande läsning och vi har precis börjat planera för ett härligt 84-sidigt sommarmagasin, säger Ann Jonsson.



Felicia Ferreira tror att tidningen har framtiden för sig och menar att det finns ett behov i mediebranschen för just den här typen av produkter.

– Det finns en efterfrågan efter den här sortens innehåll. Kombinationen av livsstil, hälsa, relationer och andlighet är unik och viktig. Och med den tydliga kristna värdegrund som Junia står på känns det som en naturlig och spännande utmaning att gå in i detta, säger Felicia Ferreira.