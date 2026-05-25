”Orthobros är en term som används för att beskriva en våg av unga, ofta konservativa män som har fattat tycke för den ortodoxa kyrkan efter att ha upptäckt tron via sociala medier”, skriver Titus Eklånge
Titus Eklånge:
Frikyrkans saft-och-bulle-mentalitet gör att unga män blir ”orthobros”
Det har saknats gedigen bibelundervisning om tuffa frågor för den här målgruppen
Jag är inte den som i första taget brukar varna för ”radikaliserade kristna grabbar på internet”. Jag tycker nämligen att det finns skäl att ifrågasätta användningen av begreppet radikalisering. Men även jag har sett en ökning av killar som fastnar i svartvita ställningstaganden. Senast i dag fick jag upp ett klipp med en ung man som listade ”fem väsentliga kristna trosuppfattningar”, om man inte höll med om alla dessa kunde man enligt honom inte kalla sig kristen. Han är bara en i mängden av alla ”orthobros” jag stött på under senare tid på såväl digitala plattformar som i verkliga livet.