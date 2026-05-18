Fler enkla bibelböcker för barn, tack

"När jag högläst boken om skeppskatten Saul för mitt yngsta barn slår det mig hur enkelt det är att omvandla Bibelns berättelser till korta, spännande barnböcker", skriver Dagens Josefin Lilja om boken "Skeppskatten Saul lider skeppsbrott".

Skeppskatten Saul lider skeppsbrott Författare: Richard Wieland

Förlag: Hyllerud

Genre: Barnbok

Den anonyma skeppskatten har inget roligt liv utan tvingas sitta instängd i en trång bur allt medan tyg, fisk, vin och andra dyrbara varor stuvas ombord på det stora skeppet. Men så händer något! Katten träffar en man som bryr sig, som ger den mat, ett namn och som – när skeppet plötsligt går under i en storm – räddar kattens liv.

Mannen är Paulus, Guds apostel, som skrivit flera böcker i Bibeln. Just denna berättelse om när Paulus lider skeppsbrott finns att läsa i Nya testamentet, Apostlagärningarnas 27:e och 28:e kapitel. Där nämns dock inget om någon skeppskatt vad jag vet.

När jag högläste boken om skeppskatten Saul för mitt yngsta barn slog det mig hur enkelt det är att omvandla Bibelns berättelser till korta, spännande barn­böcker. I detta fall bara genom att låta en katt få möta Paulus och vara med om när Gud räddade honom från att drunkna.

Jag gillar också hur boken är utformad. Språket är enkelt utan att bli barnsligt och bilderna är färgstarka utan att bli glättiga. Texten är tillräckligt stor för att kunna läsas av barn i lågstadiet, men fungerar också fint för högläsning. Det är Richard Wieland, kyrkomusiker i Svenska kyrkan Hjärnarp-Tåstarp, som både ritat och skrivit berättelsen.

Jag tycker förlagen borde låta fler katter och hundar få följa lärjungarna i spåren, och på så sätt tillgängliggöra ännu fler bibelberättelser. Det kan väl inte bli för många? Böckernas bok rymmer ju en närmast oändlig källa att ösa ur.

Man måste kanske inte alltid komma ut med en hel barnbibel för att hjälpa våra yngsta att glänta på dörren till Bibelns levande värld. Det kan ibland räcka med en bok på tjugo sidor för att nyfikenheten efter att få läsa mer om Paulus och de andra Jesusföljarna ska väckas.

Ett extra plus är att det på bokens sista sida finns en hänvisning till Bibeln om att läsa vidare i Apostlagärningarna, för att där få höra fler spännande berättelser om de första kristna.



