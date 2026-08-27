Kultur | Mitt bokliv
Ruth Nordström: Jag blev så uppslukad av berättelsen att familjen undrade vart jag tagit vägen
Advokaten och författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”
"I veckan passade jag exempelvis på att sätta mig på en bänk i solen en stund innan bussen gick till ett polisförhör", säger Ruth Nordström som läser så ofta hon kan.
Erika Cook Photography
Ruth Nordström är författare till ett flertal böcker, nu aktuell med Förankrad som hon skrivit tillsammans med Elise Lindqvist och som i höst utkommer på Libris förlag. I serien ”Mitt bokliv” berättar hon vilken bok hon läst och gett bort så många gånger att hon tappat räkningen och varför hon undviker deckare.