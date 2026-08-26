Kultur

Dollys Jesus-sånger är något alldeles extra

Kulturpanelen: Urban Thoms skriver om sina bästa musiktips under de senaste månaderna

Sångerskan Dolly Parton blev 80 år gammal.
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Dolly Parton sjöng om Jesus som ingen annan

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