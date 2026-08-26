Kultur Dollys Jesus-sånger är något alldeles extra Kulturpanelen: Urban Thoms skriver om sina bästa musiktips under de senaste månaderna Sångerskan Dolly Parton blev 80 år gammal. Jordan Strauss Urban Thoms Urban Thoms Reporter Publicerad 2026-08-26 - 11:51 Senast uppdaterad 2026-08-26 - 12:54 Dolly Parton sjöng om Jesus som ingen annan Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. dolly parton cece winans kultur skärgårdssång musik