Politiker saknar visioner för framtidens samhälle

Den som säger nej till ett annat partis förslag måste också presentera ett ja till ett eget, skriver Kari Parman. TT

Utan en tydlig framtidsbild blir politiken kortsiktig och taktisk, skriver Kari Parman.

Det är något som har gått snett i svensk politik. En valrörelse borde handla om vad partierna vill förändra, vilka problem de vill lösa och vilket samhälle de vill bygga. I stället dominerar taktiska utspel och kritik mot motståndare.