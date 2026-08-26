Debatt | polarisering i valet

Politiker saknar visioner för framtidens samhälle

Utan en tydlig framtidsbild blir politiken kortsiktig och taktisk, skriver Kari Parman.

Omröstning i riksdagen. Infälld bild på Kari Parman.
Den som säger nej till ett annat partis förslag måste också presentera ett ja till ett eget, skriver Kari Parman.
Kari Parman Kari Parman Gnosjö
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Det är något som har gått snett i svensk politik. En valrörelse borde handla om vad partierna vill förändra, vilka problem de vill lösa och vilket samhälle de vill bygga. I stället dominerar taktiska utspel och kritik mot motståndare.

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