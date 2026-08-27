50 000 tågade i Stockholm: Var är politikernas klimatsvar?

Med tre veckor kvar till valet är det rimligt att kräva att partierna visar hur de vill föra en ansvarsfull klimatpolitik. Christine Olsson/TT

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Under parollen Enade för klimatet samlades runt 50 000 demonstranter i Stockholm i söndags för att uppmana politikerna att höja ambitionerna i klimatpolitiken. Bland de över 250 organisationer som tågade fanns också kyrkorna representerade, både enskilt och genom Sveriges kristna råd.

Det är anmärkningsvärt hur liten plats klimatfrågan får på den politiska dagordningen. Hushållens ekonomi och energipriser är viktiga valfrågor, men klimatförändringarnas konsekvenser är inte ett framtidsscenario utan en verklighet som redan påverkar människors liv.

Sommarens bränder och extrema värmeböljor i Europa har orsakat enorma samhällsproblem. De stora flodernas låga vattenflöden har lett till ökade transportkostnader. Varmare vattentemperaturer har tvingat kärnkraftverk att stänga när reaktorer inte kunnat kylas ner. Torkan har slagit hårt mot spannmålsskördarna, vilket driver upp matpriserna. I stort sett hela EU:s förväntade ekonomiska tillväxt detta år har raderats ut. Det är en viktig påminnelse om att det kostar mindre i både pengar och mänskligt lidande att förebygga kriser än att hantera dem efteråt.

Klimatpolitiken inte längre kan skiljas från energi-, industri-, ekonomi- eller säkerhetspolitiken. Samtidigt halkar Sverige, ett tidigare föregångsland, efter. Enligt Naturvårdsverket räcker inte dagens klimatpolitik för att nå de nationella klimatmålen, och Sverige bedöms inte heller kunna uppfylla sina åtaganden gentemot EU.

Det borde bekymra både höger och vänster. Högern måste kunna svara på hur utsläppen faktiskt ska minska – inte bara på hur klimatpolitiken ska bli billigare. Vänstern på hur omställningen ska fungera för människor med små ekonomiska marginaler och för dem som är beroende av bilen. Klimatpolitiken måste vara både ambitiös och möjlig att leva med.

För kyrkorna handlar manifestationen ytterst om förvaltarskap. Om att ta ansvar för den skapelse vi anförtrotts.

För kyrkorna handlar manifestationen ytterst om förvaltarskap. Om att ta ansvar för den skapelse vi anförtrotts och lämna den vidare till kommande generationer. Men också om att se och ta ansvar för de människor i fattiga länder, som historiskt bidragit minst till klimatförändringarna, men som redan nu drabbas hårt, inte minst genom industriländernas klimatavtryck i världen.



Med tre veckor kvar till valet är det rimligt att kräva att partierna visar hur de vill föra en ansvarsfull klimatpolitik.