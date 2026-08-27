Gästkrönika
Frankrikes nationalförsamling röstade i juli för en legalisering av dödshjälp. Men arbetet är inte avslutat. Det är nu den svåra besluten börjar på allvar, skriver gästkrönikören Emma Audas
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Emma Audas:
Döden i dödshjälpen är inte den svåraste frågan
De avgörande frågorna kan ingen lagstiftning besvara
Ijuli röstade Frankrikes nationalförsamling ja till dödshjälp, efter gediget arbete med frågan. En del tycker att frågan om dödshjälp är enkel. För några är budet Du ska inte döda svar nog; för andra räcker det med att ingen lidande människa ska tvingas leva mot sin vilja.