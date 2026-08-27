Gästkrönika

Frankrikes nationalförsamling röstade i juli för en legalisering av dödshjälp. Men arbetet är inte avslutat. Det är nu den svåra besluten börjar på allvar, skriver gästkrönikören Emma Audas Curated lifestyle/Unsplash

Emma Audas:

Döden i dödshjälpen är inte den svåraste frågan

De avgörande frågorna kan ingen lagstiftning besvara