Vår tid behöver inte fler perfekta ytor utan en levande kropp

Den kristna kyrkan är kropp. I all sin enkelhet och brustenhet. En kropp som med åren bivit skör, bär sina krämpor och ärr från livet som levts. Den är kanske inte alltid spänstig och perfekt, men just därför vacker. Den bär spår av ett liv tillsammans.