Kultur | Krönika

"Ett tag var det väldigt populärt att i predikningar för ungdomar utgå från bibelordet ”Ni är världens ljus”, minns Malina Abrahamsson.

Malina Abrahamsson:
Syns det att jag är kristen?

Det yttersta tecknet på en hängiven kristen är inte en glittrig blick

Publicerad

En gång var jag i badhuset, simmade fram och tillbaka, längd efter längd. Då slog mig en tanke: Tänk om någon vid sidan av bassängen får syn på mig nu och ser att jag strålar på ett särskilt sätt. När jag sedan kliver upp ur vattnet kommer främlingen inte kunna hejda sig utan komma fram och vilja veta: ”Vad är det du har som inte jag har?” Och då skulle jag svara, ledigt och frimodigt: ”Jag tror på Jesus och det är han som strålar genom mig”. Kanske skulle vi till och med få be frälsningsbön tillsammans på badhusets klinkergolv?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

