En gång var jag i badhuset, simmade fram och tillbaka, längd efter längd. Då slog mig en tanke: Tänk om någon vid sidan av bassängen får syn på mig nu och ser att jag strålar på ett särskilt sätt. När jag sedan kliver upp ur vattnet kommer främlingen inte kunna hejda sig utan komma fram och vilja veta: ”Vad är det du har som inte jag har?” Och då skulle jag svara, ledigt och frimodigt: ”Jag tror på Jesus och det är han som strålar genom mig”. Kanske skulle vi till och med få be frälsningsbön tillsammans på badhusets klinkergolv?