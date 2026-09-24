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Ärkebiskop drog tillbaka pris till imam som hyllat Osama bin Ladin
Sarah Mullally får kraftig kritik – många reagerar på att imamens fru var klädd i heltäckande niqab när priset delades ut
Sarah Mullally, Engelska kyrkans ärkebiskop, har hamnat i blåsväder efter att ha delat ut ett interreligiöst pris till en imam.
Toby Melville
Engelska kyrkan drabbas nu av hård kritik efter att ärkebiskop Sarah Mullally delat ut ett interreligiöst pris till en imam som hyllat terror, och som dessutom tog emot priset tillsammans med sin fru som var klädd i niqab.