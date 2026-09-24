Nyheter

Ärkebiskop drog tillbaka pris till imam som hyllat Osama bin Ladin

Sarah Mullally får kraftig kritik – många reagerar på att imamens fru var klädd i heltäckande niqab när priset delades ut

Sarah Mullally, Engelska kyrkans ärkebiskop, har hamnat i blåsväder efter att ha delat ut ett interreligiöst pris till en imam.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Engelska kyrkan drabbas nu av hård kritik efter att ärkebiskop Sarah Mullally delat ut ett interreligiöst pris till en imam som hyllat terror, och som dessutom tog emot priset tillsammans med sin fru som var klädd i niqab. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

sarah mullally nyheter pakistan engelska kyrkan

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning